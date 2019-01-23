2019-01-23T14:02:46+03:00
Общество

Горожане хотят, чтобы в Ставрополе построили крематорий и аквапарк

Жители краевого центра рассказали, чего не хватает городу
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Ставрополя хотят, чтобы в городе появился крематорий. Такое пожелание выразили участники опроса, который проходит на сайте мэрии 16 января. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации краевого центра, новых мест для захоронения практически не осталось.

Земли на Новом и Новейшем кладбище уже исчерпали себя. Несмотря на то, что в 2017 году в районе аэропорта было открыто еще одно кладбище на 330 тысяч квадратных метров, это был последний резервный участок земли и значит, всего через несколько дней проблема снова станет острой.

Также горожане хотят, чтобы до 2035 года в Ставрополе построили крытый аквапарк, планетарий, спортивные школы и отреставрировали исторические здания и парк Победы.

Поучаствовать в опросе на сайте администрации можно до 5 февраля. Проголосовать и оставить свои предложения также можно в любом отделении МФЦ города.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пятигорске расследуют смерть 77-летней женщины, скончавшейся после операции
В Ессентуках стартует «Учитель года-2019»
Дагестан с Чечней открыли обсуждение границ
Взрыв газа в Дагестане: есть пострадавшие
На Ставрополье подростка осудят за изнасилование и ограбление бабушки
Предпринимателя в Ставрополе оштрафовали за говядину с антибиотиками
Кадыров рассказал, сколько боевиков ликвидировали в Чечне за 2018 год
Махинации с маткапиталом выявили на Ставрополье
Губернатор Ставрополья с рабочим визитом посетил Ессентуки
В Дагестане полицейские задержали троих подростков, осквернивших мемориал Великой Отечественной войны
Дело экс-главы ставропольского Водоканала рассмотрят в суде
В Дагестане расследуют кражу газа на 1,5 млн рублей
В Кабардино-Балкарии подросток изнасиловал 4-летнего ребёнка
В Невинномысске завели дело после гибели девочки-инвалида при пожаре
В ставропольских многоэтажках заменят больше полутысячи лифтов
Погоня в Ставрополе: лихач разнес полицейский кордон и попал на видео
Ставрополье поставит в Индию 1,6 тысяч тонн шерсти
В Ставрополе девочка пострадала в ДТП
Двое жителей Абхазии сознались в убийстве россиянина
"Газпром" назвал вбросом информацию о списании 9 млрд долгов в Чечне
Жители Махачкалы решили сами отремонтировать дороги и попали на видео