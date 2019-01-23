Горожане хотят, чтобы в Ставрополе построили крематорий и аквапарк

СЕГОДНЯ 14:02 2019-01-23T14:02:46+03:00

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Жители Ставрополя хотят, чтобы в городе появился крематорий. Такое пожелание выразили участники опроса, который проходит на сайте мэрии 16 января. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации краевого центра, новых мест для захоронения практически не осталось.

Земли на Новом и Новейшем кладбище уже исчерпали себя. Несмотря на то, что в 2017 году в районе аэропорта было открыто еще одно кладбище на 330 тысяч квадратных метров, это был последний резервный участок земли и значит, всего через несколько дней проблема снова станет острой.

Также горожане хотят, чтобы до 2035 года в Ставрополе построили крытый аквапарк, планетарий, спортивные школы и отреставрировали исторические здания и парк Победы.

Поучаствовать в опросе на сайте администрации можно до 5 февраля. Проголосовать и оставить свои предложения также можно в любом отделении МФЦ города.