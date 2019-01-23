2019-01-23T15:17:14+03:00
Общество

В Ессентуках стартует «Учитель года-2019»

За почетное звание будут бороться 10 участников
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Участники конкурсаУчастники конкурса
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Сегодня в актовом зале новой школы № 8 собрались участники и жюри городского конкурса профессионального педагогического мастерства.

Кроме того, на состязание приглашены команды поддержки участников, руководители и педагоги ессентукских школ. Всего на конкурс подано 10 заявок. Участники представляют разные предметы: физкультуру, английский и русский языки, начальную школу.

В ходе заочного тура проводилась экспертиза авторских материалов участников, размещенных в интернете. Очный тур конкурса будет включать три испытания в двух номинациях: «Лучший учитель» и «Педагогический дебют».

Конкурсанты примут участие в разнообразных творческих и интеллектуальных состязаниях, выполнение которых оценит жюри. В его состав входят представители Управления образования администрации города Ессентуки, руководители городских методических объединений учителей-предметников, а также лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2018 года Анастасия Ляховец. Ей также выпала почетная миссия провести педагогический совет в номинации «Лучший учитель».

Все участники, с честью прошедшие сложные испытания, встретятся в финале конкурса «Учитель года-2019» 25 января.

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