2019-01-23T14:44:56+03:00
Происшествия

В Пятигорске расследуют смерть 77-летней женщины, скончавшейся после операции

По факту трагедии возбуждено уголовное дело
Алена БЕЛЯЕВА
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В Пятигорске возбуждено уголовное дело по факту смерти 77-летней женщины. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, местная жительница находилась на стационарном лечении в ГБУЗ СК "Городская клиническая больница" с мая по июнь прошлого года. Она болела холециститом, поэтому врачи провели лапароскопическую холецистэктомию, после которой пациентку выписали домой.

Через 12 дней пенсионерка скончалась у себя дома от распространенного перитонита. Заявление в следственные органы написал сын погибшей женщины. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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