2019-01-23T16:01:15+03:00
Происшествия

В Дагестане пенсионер погиб в аварии с большегрузом

Двое пассажиров «Оки» попали в больницу с тяжёлыми травмами
Андрей ЗОБОВ
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Под Махачкалой пенсиорен на «Оке» врезался в «КамАЗ» и погиб. В аварии пострадали ещё двое.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Дагестану, ДТП произошло 22 января на трассе «Астрахань — Махачкала», неподалёку от республиканской столицы. Предворительно, виновником считают пожилого мужчину, который не справился с управлением и врезался в большегруз.

Сообщается, что двое пассажиров легковушки попали в больницу с различными травмами. Сам 69-летний водитель скончался на месте.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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