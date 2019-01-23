Водитель, насмерть сбивший 83-летнюю женщину на Ставрополье, попал на видео

СЕГОДНЯ 17:06 2019-01-23T17:06:19+03:00

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В Невинномысске 23 января около полудня на улице Гагарина на произошла страшная авария. Камеры видеонаблюдения записали, как пожилая женщина начала переходить дорогу по пешеходному переходу и ее сбил водитель за рулем отечественной легковушки.

На кадрах ролика видно, что женщина уже сделала несколько шагов по "зебре", когда в нее на полном ходу влетел "ВАЗ--21070". Водитель еще несколько метров протащил потерпевшую на капоте и только после этого остановился.

83-летняя женщина с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, 21-летний водитель получил права три года назад и только за последние два года уже получал два штрафа за то, что не пропускал пешеходов. В третий раз все закончилось смертельным ДТП.

Видеоролик за считанные минуты набрал множество просмотров в соцсетях. Неожиданно, но нашлись и те, кто встал на защиту водителя.

- У нас в городе пешеходы не смотрят по сторонам, когда переходят дорогу! А их часто плохо видно из-за ограждений.

Впрочем, ему тут же ответил другой комментатор:

- Женщина убедилась в безопасности. Она начала движение по пешеходному переходу, а вот то, что водитель не смог остановиться, тут или скорость высокая была, или просто отвлекся и заметил слишком поздно. Так, что женщина никак не выбегала под машину.