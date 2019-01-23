2019-01-23T18:24:10+03:00
Общество

Житель Дагестана присвоил и обнёс стеной Каспийское море

После долгих судебных тяжб прокуратура добилась постановления о сносе самостроя
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Мужчина огородил берег Каспия стенойМужчина огородил берег Каспия стенойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Житель дагестанского Каспийска обнес стеной 4 тысячи метров берега Каспийского моря. О возмутительном инциденте узнала прокуратура и подала на наглеца в суд.

В пресс-службе надзорного ведомства «КП - Северный Кавказ» сообщили, что длинна каменной насыпи, которую нарушитель возвёл неподалёку от береговой линии, составила 100 метров. Наглец присвоил 4 тысячи квадратных метров территории и запретил купаться неподалёку от своей «крепости». Внутри неё он поставил уютненький сруб и приезжал сюда на отдых с друзьями.

Раздолье закончилось, когда о возмутительном сооружении узнали в прокуратуре. Против администрации подали иск. Чиновников требовали наказать за бездействие, ведь о наглеце давно сообщали, но никаких санкций не последовало.

В ходе разбирательства оказалось, что землю наглец не покупал, проект не предоставил да и вообще прав на возведения подобных сооружений у него, естественно, не было. Суд постановил снести самострой, но самоуверенный дагестанец не унимался и подал апелляцию.

Верховный суд признал решение законным и потребовал снести стену, огораживающую каспийский пляж.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель, насмерть сбивший 83-летнюю женщину на Ставрополье, попал на видео
На Ставрополье вынесли приговор водителю, устроившему ДТП с тремя погибшими
В Дагестане пенсионер погиб в аварии с большегрузом
В Пятигорске расследуют смерть 77-летней женщины, скончавшейся после операции
В Ессентуках стартует «Учитель года-2019»
Горожане хотят, чтобы в Ставрополе построили крематорий и аквапарк
Дагестан с Чечней открыли обсуждение границ
Взрыв газа в Дагестане: есть пострадавшие
На Ставрополье подростка осудят за изнасилование и ограбление бабушки
Предпринимателя в Ставрополе оштрафовали за говядину с антибиотиками
Кадыров рассказал, сколько боевиков ликвидировали в Чечне за 2018 год
Махинации с маткапиталом выявили на Ставрополье
Губернатор Ставрополья с рабочим визитом посетил Ессентуки
В Дагестане полицейские задержали троих подростков, осквернивших мемориал Великой Отечественной войны
Дело экс-главы ставропольского Водоканала рассмотрят в суде
В Дагестане расследуют кражу газа на 1,5 млн рублей
В Кабардино-Балкарии подросток изнасиловал 4-летнего ребёнка
В Невинномысске завели дело после гибели девочки-инвалида при пожаре
В ставропольских многоэтажках заменят больше полутысячи лифтов
Погоня в Ставрополе: лихач разнес полицейский кордон и попал на видео
Ставрополье поставит в Индию 1,6 тысяч тонн шерсти
В Ставрополе девочка пострадала в ДТП
Двое жителей Абхазии сознались в убийстве россиянина
"Газпром" назвал вбросом информацию о списании 9 млрд долгов в Чечне
Жители Махачкалы решили сами отремонтировать дороги и попали на видео