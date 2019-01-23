Житель Дагестана присвоил и обнёс стеной Каспийское море

СЕГОДНЯ 18:23 2019-01-23T18:24:10+03:00

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Житель дагестанского Каспийска обнес стеной 4 тысячи метров берега Каспийского моря. О возмутительном инциденте узнала прокуратура и подала на наглеца в суд.

В пресс-службе надзорного ведомства «КП - Северный Кавказ» сообщили, что длинна каменной насыпи, которую нарушитель возвёл неподалёку от береговой линии, составила 100 метров. Наглец присвоил 4 тысячи квадратных метров территории и запретил купаться неподалёку от своей «крепости». Внутри неё он поставил уютненький сруб и приезжал сюда на отдых с друзьями.

Раздолье закончилось, когда о возмутительном сооружении узнали в прокуратуре. Против администрации подали иск. Чиновников требовали наказать за бездействие, ведь о наглеце давно сообщали, но никаких санкций не последовало.

В ходе разбирательства оказалось, что землю наглец не покупал, проект не предоставил да и вообще прав на возведения подобных сооружений у него, естественно, не было. Суд постановил снести самострой, но самоуверенный дагестанец не унимался и подал апелляцию.

Верховный суд признал решение законным и потребовал снести стену, огораживающую каспийский пляж.