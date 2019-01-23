2019-01-23T20:48:30+03:00
Происшествия

На Ставрополье у "ГАЗели" отлетело колесо и сбило женщину-пешехода

Пострадавшую доставили в больницу
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

23 января на территории Грачевского района Ставропольского края у "ГАЗели" отлетело колесо и попало в женщину-пешехода. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого ПАСС, грузовик ехал по территории Старомарьевки и уже приближался к светофору, когда водитель начал снижать скорость.

В этот момент у автомобиля вылетели гайки на задних колесах и обе шины разлетелись в разные стороны. Одна из них покатилась в сторону пешеходов, которые собирались переходить дорогу. В результате инцидента пострадала одна женщина. Ее доставили в больницу на машине скорой помощи.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Дагестана присвоил и обнёс стеной Каспийское море
Водитель, насмерть сбивший 83-летнюю женщину на Ставрополье, попал на видео
На Ставрополье вынесли приговор водителю, устроившему ДТП с тремя погибшими
В Дагестане пенсионер погиб в аварии с большегрузом
В Пятигорске расследуют смерть 77-летней женщины, скончавшейся после операции
В Ессентуках стартует «Учитель года-2019»
Горожане хотят, чтобы в Ставрополе построили крематорий и аквапарк
Дагестан с Чечней открыли обсуждение границ
Взрыв газа в Дагестане: есть пострадавшие
На Ставрополье подростка осудят за изнасилование и ограбление бабушки
Предпринимателя в Ставрополе оштрафовали за говядину с антибиотиками
Кадыров рассказал, сколько боевиков ликвидировали в Чечне за 2018 год
Махинации с маткапиталом выявили на Ставрополье
Губернатор Ставрополья с рабочим визитом посетил Ессентуки
В Дагестане полицейские задержали троих подростков, осквернивших мемориал Великой Отечественной войны
Дело экс-главы ставропольского Водоканала рассмотрят в суде
В Дагестане расследуют кражу газа на 1,5 млн рублей
В Кабардино-Балкарии подросток изнасиловал 4-летнего ребёнка
В Невинномысске завели дело после гибели девочки-инвалида при пожаре
В ставропольских многоэтажках заменят больше полутысячи лифтов
Погоня в Ставрополе: лихач разнес полицейский кордон и попал на видео
Ставрополье поставит в Индию 1,6 тысяч тонн шерсти
В Ставрополе девочка пострадала в ДТП
Двое жителей Абхазии сознались в убийстве россиянина
"Газпром" назвал вбросом информацию о списании 9 млрд долгов в Чечне
Жители Махачкалы решили сами отремонтировать дороги и попали на видео