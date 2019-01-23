На Ставрополье у "ГАЗели" отлетело колесо и сбило женщину-пешехода

СЕГОДНЯ 20:47 2019-01-23T20:48:30+03:00

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23 января на территории Грачевского района Ставропольского края у "ГАЗели" отлетело колесо и попало в женщину-пешехода. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого ПАСС, грузовик ехал по территории Старомарьевки и уже приближался к светофору, когда водитель начал снижать скорость.

В этот момент у автомобиля вылетели гайки на задних колесах и обе шины разлетелись в разные стороны. Одна из них покатилась в сторону пешеходов, которые собирались переходить дорогу. В результате инцидента пострадала одна женщина. Ее доставили в больницу на машине скорой помощи.