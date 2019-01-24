2019-01-24T10:22:11+03:00
Происшествия

Рядом с Пятигорском в столкновении грузовика и легковушки погиб человек

Еще один пострадавший находится в больнице
Алена БЕЛЯЕВА
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Фото: УГИБДД по СКФото: УГИБДД по СК
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23 января около восьми часов вечера недалеко от Пятигорска произошло смертельное ДТП с участием "КАМАЗа". Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, на 6 километре трассы "Кавказ" водитель "Вольво-S40" из-за тумана не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик, который ехал впереди него.

В результате столкновения, на месте аварии погиб 29-летний водитель иномарки. Его 23-летний пассажир получил травму головы и госпитализирован в местную больницу.

54-летний водитель из Ингушетии смог избежать травм. Полицейские выяснили, что виновник аварии не является злостным нарушителем. Его проверят на употребление алкоголя.

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