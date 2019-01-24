В Невинномысске будут судить парня, изнасиловавшего и убившего незнакомого мужчину

СЕГОДНЯ 10:55 2019-01-24T10:55:55+03:00

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В Невинномысске будут судить 21-летнего парня, который обвиняется в разбое, сексуальном насилии и избиении до смерти незнакомого мужчины. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления сКР по СК, инцидент произошел ночью 2 июня прошлого года.

Обвиняемый находился рядом с одной из многоэтажек в Невинномысске и напал на незнакомого 38-летнего мужчину. Парень не только избил потерпевшего, но еще и совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. После этого он забрал у своей жертвы телефон, деньги и пачку сигарет и ушел.

Избитый ставрополец через несколько дней скончался в больнице от полученных травм.