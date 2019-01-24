В сгоревшем на Ставрополье прицепе с вагончиком нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 11:36 2019-01-24T11:36:37+03:00

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На дороге "Ставрополь-Новоалександровск" в сгоревшем дотла автомобильном прицепе с вагончиком спасатели нашли тело 54-летнего мужчины.

Произошло это накануне около 5 утра. Об этом "Комсомольская правда на Северном Кавказе" узнала в ГУ МЧС региона.

Место ЧП уже обследовали следователи. Они выясняют причину гибели мужчины и устанавливают все обстоятельства происшествия. Вместе с ними работает и дознаватель МЧС.