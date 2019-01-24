2019-01-24T11:36:37+03:00
Происшествия

В сгоревшем на Ставрополье прицепе с вагончиком нашли тело мужчины

ЧП произошло накануне
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото с места происшествия: ГУ МЧС СКФото с места происшествия: ГУ МЧС СК
Изменить размер текста:

На дороге "Ставрополь-Новоалександровск" в сгоревшем дотла автомобильном прицепе с вагончиком спасатели нашли тело 54-летнего мужчины.

Произошло это накануне около 5 утра. Об этом "Комсомольская правда на Северном Кавказе" узнала в ГУ МЧС региона.

Место ЧП уже обследовали следователи. Они выясняют причину гибели мужчины и устанавливают все обстоятельства происшествия. Вместе с ними работает и дознаватель МЧС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье мужчина не смог застрелить любовника жены и был наказан
В Дагестане поезд сбил женщину
На Ставрополье за год коррупционеры нанесли ущерб на сумму более 7,3 млрд рублей
В Невинномысске будут судить парня, изнасиловавшего и убившего незнакомого мужчину
Рядом с Пятигорском в столкновении грузовика и легковушки погиб человек
На Ставрополье у "ГАЗели" отлетело колесо и сбило женщину-пешехода
Житель Дагестана присвоил и обнёс стеной Каспийское море
Водитель, насмерть сбивший 83-летнюю женщину на Ставрополье, попал на видео
На Ставрополье вынесли приговор водителю, устроившему ДТП с тремя погибшими
В Дагестане пенсионер погиб в аварии с большегрузом
В Пятигорске расследуют смерть 77-летней женщины, скончавшейся после операции
В Ессентуках стартует «Учитель года-2019»