На Ставрополье за год коррупционеры нанесли ущерб на сумму более 7,3 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:13 2019-01-24T12:13:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2018 году на Ставрополье было возбуждено 285 уголовных дел по факту коррупции. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, на взятках попались 175 человек, среди которых 43 сотрудника правоохранительных органов, 8 служащих органов местного самоуправления, 11 сотрудников уголовно-исправительной системы, 6 работников сферы здравоохранения и 7 - сферы образования, 2 росгвардейца.

Размер материального ущерба по оконченным уголовным делам и материалам проверок о преступлениях составил свыше 7 миллиардов 300 миллионов рублей. Возместить удалось более 5,5 миллиардов рублей. Кроме того, следователями наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых в размере, превышающем 480 миллионов рублей.