2019-01-24T15:33:39+03:00
Происшествия

На Ставрополье мужчина не смог застрелить любовника жены и был наказан

Суд приговорил преступника к двум годам колонии
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Мужчина не смог застрелить соперника из ружьяМужчина не смог застрелить соперника из ружьяФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Ставрополец, потерпевший фиаско при попытке убить соперника из ревности, отправится в тюрьму на 2 года.

Инцидент произошёл 19 сентября прошлого года в селе Озек-Суат (Нефтекумский район). Ревнивец уличил жену в измене и решил отмстить сопернику. Он заставил неблаговерную назначить любовнику встречу около сельского магазина, прихватил ружьё и отправился на рандеву.

Когда мужчина приехал на место, ревнивец уже поджидал его неподалёку. Увидев знакомые номера машины, но подбежал к ней и выстрелил в ненавистного соперника. Понимая, что дело повернулось лихо, жертва вдавила в пол педаль газа — это и спасло ему жизнь.

Позже выяснилось, что у пострадавшего не слишком серьёзная рана — прострелен локтевой сустав. Завели уголовное дело.

Благодаря содействию, которое опомнившийся мужчина оказал следствию, статусу ветерана боевых действий, извинениям и материальной компенсации, нападавший отделался легко — получил всего 2 года колонии общего режима.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24