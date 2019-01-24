На Ставрополье мужчина не смог застрелить любовника жены и был наказан

СЕГОДНЯ 15:33 2019-01-24T15:33:39+03:00

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Ставрополец, потерпевший фиаско при попытке убить соперника из ревности, отправится в тюрьму на 2 года.

Инцидент произошёл 19 сентября прошлого года в селе Озек-Суат (Нефтекумский район). Ревнивец уличил жену в измене и решил отмстить сопернику. Он заставил неблаговерную назначить любовнику встречу около сельского магазина, прихватил ружьё и отправился на рандеву.

Когда мужчина приехал на место, ревнивец уже поджидал его неподалёку. Увидев знакомые номера машины, но подбежал к ней и выстрелил в ненавистного соперника. Понимая, что дело повернулось лихо, жертва вдавила в пол педаль газа — это и спасло ему жизнь.

Позже выяснилось, что у пострадавшего не слишком серьёзная рана — прострелен локтевой сустав. Завели уголовное дело.

Благодаря содействию, которое опомнившийся мужчина оказал следствию, статусу ветерана боевых действий, извинениям и материальной компенсации, нападавший отделался легко — получил всего 2 года колонии общего режима.