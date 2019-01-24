Наркодилер из Саратова попался на Ставрополье

СЕГОДНЯ 16:55 2019-01-24T16:55:36+03:00

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В Ставропольском крае на торговле запрещенными наркотическими препаратами попался житель Саратова. Он делал закладки с синтетическими наркотиками и адреса этих тайников потом передавал курьерам. Одну из закладок нашли полицейские.

В Михайловске под автомобильной шиной они обнаружили пакет, наполовину вкопанный в грунт.

Следствие установило, что оставил его мужчина из Саратова. За покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере его будут судить в Шпаковском районном суде. Арестовали наркодилера у него на малой родине за аналогичное преступление.