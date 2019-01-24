Ставрополец попал под суд за продажу шпионских гаджетов

СЕГОДНЯ 17:58 2019-01-24T18:01:20+03:00

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Житель Ставрополья попал в тюрьму за перепродажу шпионских гаджетов, купленных в одном из популярных интернет-магазинов. Какие именно приборы показались правоохранителям опастными — не уточняется.

Извесно, что преступник купил «шпионские штучки» в феврале 2017 года. Предназначались они для негласного сбора информации и, вскоре, появились в свободной продаже. Житель Георгиевска хотел выручить за каждое из них по 850 рублей.

Во время «контрольной закупки» полицейские поймали парня с поличным. В результате суд признал его виновным и назначил ему ограничение свободы сроком на год. Однако парень приговор оспорил, и до сих пор считает, что не делал ничего предосудительного.