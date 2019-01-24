По военной ипотеке в «Гармонии» можно приобрести и квартиры

СЕГОДНЯ 18:13 2019-01-24T18:13:29+03:00

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Благодаря сотрудничеству Строительной группы «Третий Рим» с ведущими российскими банками дома и квартиры в жилом районе «Гармония» близ Ставрополя можно приобрести по различным программам кредитования, включая военную ипотеку.

В 2019 году в «Гармонии» расширился выбор недвижимости, доступной к покупке по военной ипотеке - «Сбербанк» аккредитовал строительную позицию № 3 квартала «Дружный».

Квартал «Дружный» привлекает современными планировками квартир и выгодным расположением. В шаговой доступности находятся спортивный комплекс, храм, часовня, магазины. Немного дальше - кафе, детские комнаты и поликлиника. Завершается строительство двух детских садов, возводится школа.

Примечательно, что жилье в «Гармонии» выбирают военнослужащие не только из Ставропольского края, но и из других регионов.

Подробнее о приобретении квартир и домов в квартале «Дружный» по программе «Военная ипотека» от «Сбербанка» узнавайте в офисе продаж Строительной группы «Третий Рим» или по телефону: (8652) 99-16-16.

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