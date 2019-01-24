2019-01-24T21:26:11+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после нападения на экипаж ДПС в Нальчике

Четверо неизвестных напали на стражей порядка во время проверки документов
Андрей ЗОБОВ
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На месте происшествия работает следственная группа. Фото: кадр видеоНа месте происшествия работает следственная группа. Фото: кадр видео
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Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело после нападения налётчиков с ножами на экипаж ДПС в Нальчике. В схватке ранения получил один полицейский, трое нападавших были убиты. Четвёртый преступник попал в больницу.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе регионального СК, дело открыто по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Инцидент произошёл 24 января около 18 часов по мск. Экипаж дорожной полиции остановился на перекрёстке улиц Суворова и Идарова, чтобы проверить документы у одного из водителей. Пока стражи порядка были заняты делом, четверо прохожих подошли к ним, внезапно достали ножи и попытались убить правоохранителей.

Несмотря на фактор неожиданности, полицейским удалось сориентироваться, расчехлить табельные пистолеты и открыть огонь по нападавшим. Двоих убили на месте, ещё двое получили тяжёлые ранения. В столкновении пострадал лишь один полицейский — он получил глубокую рану груди. Очевидцы сняли перестелку на видео.

Раненых доставили в Республиканскую клиническую больницу, где один из нападавших скончался. Находящемуся в тяжёлом состоянии правоохранителю сделали срочную операцию, но опасность для жизни пока сохраняется.

На месте происшествия работает следственная группа. Главной загадкой остаются мотивы дерзкого нападения. Также устанавливаются личности налётчиков. Расследование уголовного дела продолжается.

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