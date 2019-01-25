В Дагестане закрыли 44 кирпичных завода из 60
Решением властей Дагестана в республике закрыли две трети кирпичных заводов. Как сказал накануне в ходе совещания региональный министр природных ресурсов и экологии Набиюла Карачаев, из 60-ти уже прекратили работу 44 предприятия.
- Подобные заводы надо закрывать и переходить на современные способы производства, - отметил глава ведомства. - Кирпич не соответствовал строительным, а предприятия санитарным и экологическим нормам.
Кроме того, как подчеркнул председатель правительства республики Артём Здунов, материалы заводы выпускали, но регион с этого никаких денег не имел.
- Оборот по факту есть, а налогов и других отчислений нет. Дальше так продолжаться не может, - заявил Здунов.
Напомним, кирпичные заводы наносили большой удар по экологии открытым обжигом кирпича прямо в поле. Коптили небо, что называется.