В Дагестане закрыли 44 кирпичных завода из 60

СЕГОДНЯ 09:03 2019-01-25T09:03:33+03:00

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Решением властей Дагестана в республике закрыли две трети кирпичных заводов. Как сказал накануне в ходе совещания региональный министр природных ресурсов и экологии Набиюла Карачаев, из 60-ти уже прекратили работу 44 предприятия.

- Подобные заводы надо закрывать и переходить на современные способы производства, - отметил глава ведомства. - Кирпич не соответствовал строительным, а предприятия санитарным и экологическим нормам.

Кроме того, как подчеркнул председатель правительства республики Артём Здунов, материалы заводы выпускали, но регион с этого никаких денег не имел.

- Оборот по факту есть, а налогов и других отчислений нет. Дальше так продолжаться не может, - заявил Здунов.

Напомним, кирпичные заводы наносили большой удар по экологии открытым обжигом кирпича прямо в поле. Коптили небо, что называется.