2019-01-25T10:04:28+03:00
Происшествия

Ставропольского педофила посадили на 14 лет

Мужчина надругался над пятилетней девочкой
Алена БЕЛЯЕВА
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На Ставрополье суд вынес приговор педофилу, который надругался над маленькой девочкой в Туркменском районе края. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

В ведомстве отметили, что в октябре 2016 года Василий Павленко был гостем на свадьбе своего знакомого. Пока все гости развлекались на празднике, мужчина общался с пятилетней девочкой. Под предлогом, что даст ей поиграть на телефоне, извращенец завел ребенка в летнюю кухню, где и надругался.

Суд приговорил Павленко к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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