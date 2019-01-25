На Ставрополье лихач устроил тройное ДТП с 2 пострадавшими

СЕГОДНЯ 10:15 2019-01-25T10:15:37+03:00

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24 января около половины шестого вечера в Минераловодском городском округе лихач устроил тройную аварию с двумя пострадавшими. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, мужчина за рулем "Тойоты Камри" ехал в сторону Минвод, пересек двойную сплошную, выехал на встречку и врезался в "ВАЗ-21099".

После этого нарушить поехал дальше по чужой полосе и столкнулся с "Фиат Дукато". В результате аварии в больницу попал 41-летний виновник аварии, который получил перелом ноги и тяжелую травму головы. Госпитализация понадобилась и 29-летней пассажирке "Фиата".

Полицейские выяснили, что владелец "Камри" за последние пару лет более 15 раз попадался на превышении скорости. Штрафы он не оплачивал, страховку не покупал.