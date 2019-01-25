2019-01-25T10:34:41+03:00
Происшествия

Исчезнувших по дороге в школу ставропольских детей нашли

Двое мальчишек отправились путешествовать
Андрей ЗОБОВ
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Валерий Рашутин и Артем Пилюк отправились путешествоватьВалерий Рашутин и Артем Пилюк отправились путешествоватьФото: Социальные сети
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Пропавших на Ставрополье мальчиков нашли. Валерий Рашутин и Артем Пилюк вместо школы отправились путешествовать.

Как сообщается в одном из городских сообществ Пятигорска в социальных сетях, ребята пропали в четверг. Друзья-третьеклассники утром вышли в школу, но на уроках их не видели. Родители забили тревогу, но, как оказалось, зря. Мальчики просто решили пуститься в путешествие, как истинные романтики.

— Валеру и Артёма нашли. Они просто гуляли пешком вдоль трассы, — сообщили сегодня с утра в соцсетях родители юных романтиков.

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