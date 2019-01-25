2019-01-25T10:45:05+03:00
Общество

В Ставрополе сносят цветочный павильон на улице Пушкина

Торговая точка просуществовала больше 20 лет
Андрей ЗОБОВ
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Городские власти Ставрополя приняли решение снести цветочный павильон на улице Пушкина. Работы по демонтажу здания уже начались.

В администрации краевого центра убеждены, что демонтаж цветочного рынка облагородит внешний вид города. Конструкция закрывает вид на одно из старейших зданий — памятник архитектуры XIX века. За павильоном находится дом, бывший мастерской известного резчика по дереву и купца Дундукина. Первый этаж здания некоторое время занимала воскресная школа.

Собственники очень опечалены решением муниципалитета, но оно абсолютно обосновано — срок аренды земли закончился ещё 5 лет назад и всё это время цветочный рынок продолжал работать. Теперь 19 садоводам, владеющим торговой точкой придётся искать себе новое место. В администрации подчеркнули, что им предложили льготные места на Верхнем рынке, но пока садоводы отказываются.

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