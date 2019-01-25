Раненый в Нальчике сотрудник ДПС остаётся в реанимации

СЕГОДНЯ 11:15 2019-01-25T11:33:18+03:00

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Сотрудник ДПС, пострадавший во время вооружённого налёта в Нальчике остаётся в реанимации. Его состояние медики оценивают как стабильно тяжёлое.

— Получивший проникающее ножевое ранение в область лёгкого сотрудник полиции остаётся в реанимации, — сообщил в беседе с корреспондентом «КП - Северный Кавказ» информированный источник. — Он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. После операции состояние тяжёлое, но стабильное.

Напомним, нападение на правоохранителей произошло 24 января около 18 часов. Четверо молодых налётчиков с ножами набросились на дорожных полицейских, проверявших документы у водителей. Стражи порядка успели сориентироваться и дать отпор преступникам — двоих застрелили на месте, третий умер по пути в больницу. А ночью на пятницу на операционном столе скончался последний нападавший.

По факту нападения на сотрудников правоохранительных органов региональный СКР возбудил уголовное дело. Рабочая группа выясняет личности убитых и мотивы преступления.

Нападение и перестрелку очевидцы успели снять на видео.