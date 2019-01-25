2019-01-25T11:30:38+03:00
Происшествия

На Ставрополье экс-инспектора ФСИН признали виновным во взяточничестве

Андрей Слюс взял деньги у осужденного
Евгения СОКОРЕВА
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В ставропольском суде огласили приговор бывшему инспектору краевой филиала по Шпаковскому району Уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Андрея Слюса обвиняли в получении взятки от осужденного.

По данным следователей, в марте 2018 года он принял 40 тысяч рублей подкупа, пообещав избавить мужчину от присужденных обязательных работ. Во время передачи денег Слюса задержали сотрудники ФСБ.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ Следственного комитета Ставропольского края, решением судьи экс-инспектора ФСИН признали виновным во взяточничестве и приговорили к 3 годам тюрьмы условно, назначили штраф в 200 тысяч рублей и лишили возможности занимать должности представителей власти 3 года.

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