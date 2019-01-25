Умер последний налётчик, атаковавший сотрудников ДПС в Нальчике

СЕГОДНЯ 11:32 2019-01-25T11:32:29+03:00

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В Республиканской клинической больнице скончался последний из четырёх преступников, совершивших дерзкое нападение с ножами на сотрудников ДПС. Он умер в ночь на пятницу во время операции.

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник в силовых структурах региона, молодой человек получил тяжелейшие пулевые ранения и находился в критическом состоянии. Он не мог выжить без хирургического вмешательства, но и операцию пережить не смог.

Нападение на полицейских было совершено 24 января, на перекрёстке Идарова и Суворова в столице Кабардино-Балкарии. Патруль ДПС остановился для проверки документов, когда четверо прохожих внезапно достали ножи и бросились на стражей порядка. Троим полицейским удалось отбиться — двоих нападавших убили сразу, ещё двое получили тяжелейшие ранения. Один из них скончался по пути в больницу, второй смог дотянуть до операции.

Раненый есть и среди правоохранителей — один сотрудник ДПС получил проникающее ножевое ранение в грудь. Врачи немедленно провели операцию и сумели спасти его. Несмотря на это, пострадавший до сих пор находится в реанимации, его состояние оценивают как стабильно тяжёлое.

Следователи разбираются в деталях произошедшего: устанавливают личности погибших и мотивы преступления. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что столкновение между правоохранителями и налётчиками попало на видео — стычку успели снять очевидцы из ближайших окон.