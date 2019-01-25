2019-01-25T11:32:29+03:00
Происшествия

Умер последний налётчик, атаковавший сотрудников ДПС в Нальчике

Четверо молодых людей с ножами набросились на стражей порядка
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Компанию налётчиков за несколько минут до нападения успела снять камера наблюденияКомпанию налётчиков за несколько минут до нападения успела снять камера наблюдения
Изменить размер текста:

В Республиканской клинической больнице скончался последний из четырёх преступников, совершивших дерзкое нападение с ножами на сотрудников ДПС. Он умер в ночь на пятницу во время операции.

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник в силовых структурах региона, молодой человек получил тяжелейшие пулевые ранения и находился в критическом состоянии. Он не мог выжить без хирургического вмешательства, но и операцию пережить не смог.

Нападение на полицейских было совершено 24 января, на перекрёстке Идарова и Суворова в столице Кабардино-Балкарии. Патруль ДПС остановился для проверки документов, когда четверо прохожих внезапно достали ножи и бросились на стражей порядка. Троим полицейским удалось отбиться — двоих нападавших убили сразу, ещё двое получили тяжелейшие ранения. Один из них скончался по пути в больницу, второй смог дотянуть до операции.

Раненый есть и среди правоохранителей — один сотрудник ДПС получил проникающее ножевое ранение в грудь. Врачи немедленно провели операцию и сумели спасти его. Несмотря на это, пострадавший до сих пор находится в реанимации, его состояние оценивают как стабильно тяжёлое.

Следователи разбираются в деталях произошедшего: устанавливают личности погибших и мотивы преступления. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что столкновение между правоохранителями и налётчиками попало на видео — стычку успели снять очевидцы из ближайших окон.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Кабардино-Балкария»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за неопытного студента в Ставрополе столкнулись две "Гранты"
В КЧР двое мужчин пропали во время катания на снегоходах в горах
На Ставрополье экс-инспектора ФСИН признали виновным во взяточничестве
Раненый в Нальчике сотрудник ДПС остаётся в реанимации
В Ставрополе сносят цветочный павильон на улице Пушкина
Исчезнувших по дороге в школу ставропольских детей нашли
На Ставрополье лихач устроил тройное ДТП с 2 пострадавшими
Ставропольского педофила посадили на 14 лет
В Дагестане закрыли 44 кирпичных завода из 60
СК возбудил уголовное дело после нападения на экипаж ДПС в Нальчике
По военной ипотеке в «Гармонии» можно приобрести и квартиры
Ставрополец попал под суд за продажу шпионских гаджетов
Наркодилер из Саратова попался на Ставрополье
На Ставрополье мужчина не смог застрелить любовника жены и был наказан
В Дагестане поезд сбил женщину
На Ставрополье за год коррупционеры нанесли ущерб на сумму более 7,3 млрд рублей
В сгоревшем на Ставрополье прицепе с вагончиком нашли тело мужчины
В Невинномысске будут судить парня, изнасиловавшего и убившего незнакомого мужчину
Рядом с Пятигорском в столкновении грузовика и легковушки погиб человек
На Ставрополье у "ГАЗели" отлетело колесо и сбило женщину-пешехода
Житель Дагестана присвоил и обнёс стеной Каспийское море
Водитель, насмерть сбивший 83-летнюю женщину на Ставрополье, попал на видео
На Ставрополье вынесли приговор водителю, устроившему ДТП с тремя погибшими
В Дагестане пенсионер погиб в аварии с большегрузом
В Пятигорске расследуют смерть 77-летней женщины, скончавшейся после операции
В Ессентуках стартует «Учитель года-2019»