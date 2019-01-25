В КЧР двое мужчин пропали во время катания на снегоходах в горах

СЕГОДНЯ 12:08 2019-01-25T12:08:26+03:00

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В Карачаево-Черкесии двое мужчин на снегоходах уехали в метель и не вернулись. К поискам пропавших подключились спасатели.

Поздним вечером в четверг к спасателям обратился обеспокоенный участковый, знавший об отъезде мужчин. Он сообщил, что днём они выехали из дома, но после этого погода серьёзно испортилась. В назначенное время путешественники домой не вернулись.

— Точное местоположение пропавших неизвестно, — уточнили в пресс-службе МЧС Карачаево-Черкесии. — Они ухехали в сторону перевала Чилик Зеленчукского района республики и, вероятнее всего, попали в переделку. Может быть, бензин закончился, может решили переждать непогоду где-то в укрытии.

Поиски стартовали около 21:35 вечера 24 января, но к полуночи их пришлось прекратить из-за плохой видимости. В пятницу спасатели на снегоболотоходе вернулись к поискам пропавших в 7 утра. Спасательная операция продолжается.