Из-за неопытного студента в Ставрополе столкнулись две "Гранты"
24 января около девяти часов вечера неопытный студент устроил аварию с двумя "Грантами" в Ставрополе. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, ДТП произошло на Южном обходе.
20-летний водитель за рулем "Лады Гранты" ехал со стороны улицы Космонавтов по направлению поселка Демино, решил развернуться и не пропустил другую "Гранту", двигавшуюся прямо.
В результате столкновения травму головы получила 39-летняя пассажирка первой "Лады".
Полицейские выяснили, что 20-летний виновник ДТП получил права всего 2 месяца назад и ему могло не хватить водительского опыта. В момент ДТП студент был трезв.
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