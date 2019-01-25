2019-01-25T12:23:51+03:00
Происшествия

Из-за неопытного студента в Ставрополе столкнулись две "Гранты"

Водитель получил права всего два месяца назад
Алена БЕЛЯЕВА
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24 января около девяти часов вечера неопытный студент устроил аварию с двумя "Грантами" в Ставрополе. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, ДТП произошло на Южном обходе.

20-летний водитель за рулем "Лады Гранты" ехал со стороны улицы Космонавтов по направлению поселка Демино, решил развернуться и не пропустил другую "Гранту", двигавшуюся прямо.

В результате столкновения травму головы получила 39-летняя пассажирка первой "Лады".

Полицейские выяснили, что 20-летний виновник ДТП получил права всего 2 месяца назад и ему могло не хватить водительского опыта. В момент ДТП студент был трезв.

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