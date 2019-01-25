Работы мастеров «Третьего Рима» представили на выставке дизайнеров

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-25T12:46:36+03:00

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В Ставрополе открылась ежегодная отчетная выставка регионального союза дизайнеров. Впервые в выставке приняла участие компания «Римский мастер» - производственный дивизион Строительной группы «Третий Рим».

Специалисты «Римского мастера» представили резные панно, элементы декора и мебель из ценных пород дерева и металла. Работы «Римского мастера» уже известны в Ставропольском крае. Резное убранство украшает храм великомученика Артемия (жилой район «Гармония»), ставшем объектом паломнических экскурсий. Десятки арт-объектов из металла украшают Аллею ласточек в жилом районе «Гармония», самыми известными из которых являются Железный трон из сериала «Игра престолов», карта плоской Земли и ажурная часовня Христа Спасителя.

Элементы из металла уже используются в архитектурном дизайне при обустройстве жилых домов и коммерческих объектов, а также зон отдыха. К примеру, зона барбекю таунхаусов будет комплектоваться беседками и мангалами.

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