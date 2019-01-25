2019-01-25T13:44:32+03:00
Происшествия

Дагестанский чиновник раздал земли на 780 тысяч

Дело завели уже на бывшего главу сельсовета
Евгения СОКОРЕВА
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После проверки исполнения земельного и градостроительного законодательства в Сергокалинском районе Дагестана выяснилось, что в 2015 году глава сельсовета раздавал землю гражданским.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканской прокуратуры, 6 человек получили площадки под строительство домов и гаражей, а еще для ведения личного хозяйства. Земля на тот момент еще принадлежала администрации без права регистрации за собственниками из поселения.

- В результате незаконных действий муниципальному Сергокалинскому району причинен ущерб на сумму более 780 тысяч рублей, - сказали в ведомстве. - В связи с этим, следственные органы в отношении уже бывшего главы администрации сельского поселения возбудили 6 уголовных дел по статье "превышение должностных полномочий".

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