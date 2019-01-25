2019-01-25T13:20:22+03:00
Общество

Для нового детсада в Ессентуках жители предложили более 50 вариантов названий

5 самых популярных войдут в топ для голосования
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Жители Ессентуков предложили уже 50 вариантов названий для нового детсадаЖители Ессентуков предложили уже 50 вариантов названий для нового детсада
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В Ессентуках в микрорайоне Северный-2 ведется строительство детского сада. На объекте уже возводят стены, работы планируется завершить к концу 2019 года. Возможно детский сад построят раньше намеченного срока.

Неделю назад администрация города и Управление образования обратились к жителям Ессентуков с просьбой предложить название для нового детсада. Горожане сразу активно включились в творческий конкурс.

Уже предложено около 50 вариантов для нового садика. Самые популярные из них: «Мишка на Севере», «Маленькая страна», «Северное сияние», «Богатырь», «Умка». Строительство детского сада ведется в микрорайоне Северный, поэтому респонденты учитывали в названии северную тематику.

Некоторые жители хотят видеть на вывеске сада «Песикот», «Детская парковка», «Мрачнюша», «Мимишка», «Лайквиль», «Ессентучок». Все предложенные варианты учитываются. В городе это первый опыт названия дошкольного учреждения горожанами. Скорее всего, это станет доброй традицией.

5 самых популярных названий, предложенных ессентучанами, войдут в топ для голосования, которое начнется 28 января 2019 года на официальном сайте администрации города Ессентуки и продлится неделю до 4 февраля. Ссылка на него будет размещена в социальных сетях.

Приглашаем всех горожан поучаствовать в этом важном мероприятии. Название, победившее в голосовании, будет объявлено 11 февраля 2019 года.

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