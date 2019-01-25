2019-01-25T14:03:06+03:00
Происшествия

На Ставрополье нашли несколько десятков нелегалов, предположительно, из Вьетнама

Некоторые жили в регионе без разрешения до 20 лет
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В минувшем году после проверки частных домов и социальных общежитий в окружении рынков Предгорного района правоохранители нашли группу нелегалов. Документов, как водится, у них нет. Мигранты знают, что до установления личности никого не выгонят. Проведут дактилоскопирование да отпустят.

Предположительно, на заработки в край приехали выходцы из Вьетнама. Некоторые живут на "птичьих правах" до 20 лет. Больше 35 человек полицейские решением суда отправили в центр временного содержания иностранцев. Он расположился на базе МВД в Георгиевском горокруге. Живут они там на время прохождения процедуры реадмиссии (государство должно согласиться на прием своих граждан-мигрантов обратно). Иногда процесс затягивается на несколько месяцев.

Как рассказали "Комсомольской правде" в органах, следует ничего не понимающим иностранцам попасть в центр, как документы неожиданно находятся. Чаще всего их привозит родня.

- В 2018 году по реадмиссии отправлено на родину 10 граждан республики Вьетнам, - рассказали в правоохранительных органах региона.

Отметим еще, что по прибытию на Ставрополье нелегалы в основном едут в Кавминводы работать в торговле. И это не только вьетнамцы, но также приезжие из стран Закавказья, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Китая.

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