2019-01-25T14:40:33+03:00
Происшествия

Казначеи из Дагестана обогатились на 600 тысяч и стали подсудимыми

Деньги стрясли с начальника тыла войсковой части
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане главного контролера–ревизора и старшего контролера-ревизора из Управления Федерального казначейства отправили на скамью подсудимых.

Работали они в отделе по контролю за работой силовых ведомств и судебной системы. И как установили следователи, в июне 2018 года казначеи стрясли 600 тысяч рублей с начальника тыла войсковой части в Махачкале. За нескромные больше полумиллиона контролеры обещали закрыть глаза на выявленные в части нарушения.

Но, как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в следкоме республики, начальник, получив это предложение, пошел к полицейским.

- 18 июня 2018 года в помещении войсковой части при получении взятки подозреваемые задержаны сотрудниками ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО, - добавили в ведомстве. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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