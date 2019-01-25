Ставропольцев ждут теплые, но ветреные выходные

СЕГОДНЯ 15:06 2019-01-25T15:06:59+03:00

В воскресенье столбики термометров поднимутся до отметки в 6 градусов

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Ставропольцев ждут теплые выходные и без существенных осадков. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом Гидрометцентре, 25 декабря днем столбики термометра поднимутся до отметки в два градуса тепла.

Несмотря на то, что температура прогнозируется плюсовая, порывы юго-восточного ветра будут достигать 15 метров в секунду, что явно подпортит субботние прогулки.

26 декабря погода улучшится. Температура воздуха днем прогреется до шести градусов тепла. Ветер стихнет и его порывы будут достигать 4-6 метров в секунду. Возможны незначительные осадки.