2019-01-25T17:34:44+03:00
Происшествия

В Чечне завели дело за размещение в сети "пособия" для самоубийц

На одной из страниц в соцсети нашли потенциально опасную информацию
Евгения СОКОРЕВА
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Суд исковое заявление уже рассматриваетСуд исковое заявление уже рассматриваетФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В районной прокуратуре Грозного уже передали в суд дело, которое завели из-за размещения опасного контента на странице в соцсети.

Во время мониторинга на ней нашли "материалы, наносящие вред духовному и нравственному развитию детей". А именно - "пособие" для самоубийц.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе надзорного ведомства Чечни, сотрудники наткнулись на фото, описывающие способы суицида.

- Прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании интернет-провайдеров ограничить доступ к этим материалам, - добавили в ведомстве.

Отмечается, что доступ к этим фото открытый и каждый, включая очень юных пользователей, может ознакомиться с описывающими в подробностях картинками на тему самоубийства.

Суд уже рассматривает исковое заявление.

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