В Ессентуках выбрали лучшего педагога 2019 года

СЕГОДНЯ 17:19 2019-01-25T17:19:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Победителем муниципального этапа в номинации "Лучший учитель" стала Наталья Шмадринская, преподаватель английского языка гимназии «Интеллект». В номинации «Педагогический дебют» лучшей признали преподавателя английского языка школы № 9 Надежду Малиновскую. Лауреатами и дипломантами конкурса стали 8 педагогов ессентукских школ, среди них Кристина Логинова, школа № 3, Юлия Чернова, школа № 10, Евгений Белинский, школа № 12.

От имени главы города Ессентуки финалистов приветствовала заместитель главы администрации Надежда Попова:

- Хочу вас поблагодарить за ваш труд, за вашу работу, пожелать вам дальнейших успехов. А они у нашей школы весомые, это совершенно очевидно. Мы это видим по различным конкурсам, где наши дети выигрывают всё больше и больше наград, занимают уже не просто престижные, а первые места. Это, конечно, результат работы наших учителей. Спасибо вам за вашу работу, успехов вам и интересных творческих открытий.

Впервые конкурс и церемония награждения прошли в современной школе № 8, которая была открыта в прошлом году. Все участники, лауреаты и победители конкурса награждены Благодарственными письмами главы города Ессентуки, дипломами, ценными подарками, а также денежными сертификатами от городской организации Профсоюза работников народного образования и науки.

- Из года в год конкурсное соревнование дарит новые открытия и знакомства, позволяет продемонстрировать свой опыт, выработать новые практики; повышает престиж учительской профессии, выявляет самые яркие таланты среди педагогов Ессентуков, - отметил начальник Управления образования Артем Данилов.

Победителям муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2019 года» предстоит защищать честь города Ессентуки на краевом этапе конкурса.