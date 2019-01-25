2019-01-25T18:38:10+03:00
Общество

В Черкесске таксист катает пассажиров на спорткаре за 10 миллионов

Люксовое авто с шашечкой снял любопытный прохожий
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Mercedes-AMG GT. Цена за авто в минимальной комплектации — 8,65 миллиона рублей. На крыше машины — шашечка таксиMercedes-AMG GT. Цена за авто в минимальной комплектации — 8,65 миллиона рублей. На крыше машины — шашечка таксиФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Жителей Черкесска заинтересовал удивительный таксист — на проспекте Ленина любопытные прохожие сфотографировали люксовый спорткар Mercedes с узнаваемой шашечкой. Снимок попал в соцсети и вызвал бурю эмоций у местных жителей.

На снимке легко узнать элитный двухместный спорткар Mercedes-AMG GT. Линейку запустили в 2014 году, и стоит такая машина в среднем около 10 миллионов рублей. Местные жители считают, что принадлежать машина может кому-то из правительства, здание которого находится в 100 метрах от стоянки.

Корреспондент «КП - Северный Кавказ» поговорил с местными жителями: они признались, что кататься на такси класса люкс им не приходилось. Люди предполагают, что шашечку на машину могли поставить просто ради шутки — не более. Но молодые ребята и девчонки признаются, что надежда ещё теплиться. Очень уж хочется покататься на спорткаре.

— Если бы у меня была такая машина, я бы иногда таксовал, — рассказал «КП» местный житель Аслан Алиханов. — Ради смеха, ради прикола. Любому было бы интересно и приятно прокатиться на спортивном «Мерсе». И с девушками красивыми легче было бы знакомиться.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ессентуках выбрали лучшего педагога 2019 года
В Чечне завели дело за размещение в сети "пособия" для самоубийц
Ставропольцев ждут теплые, но ветреные выходные
Казначеи из Дагестана обогатились на 600 тысяч и стали подсудимыми
На Ставрополье нашли несколько десятков нелегалов, предположительно, из Вьетнама
Дагестанский чиновник раздал земли на 780 тысяч
Для нового детсада в Ессентуках жители предложили более 50 вариантов названий
Не сауна, а бордель: в столице Карачаево-Черкесии арестовали проституток после особого рейда
Работы мастеров «Третьего Рима» представили на выставке дизайнеров
Из-за неопытного студента в Ставрополе столкнулись две "Гранты"
В КЧР двое мужчин пропали во время катания на снегоходах в горах
Умер последний налётчик, атаковавший сотрудников ДПС в Нальчике
На Ставрополье экс-инспектора ФСИН признали виновным во взяточничестве
Раненый в Нальчике сотрудник ДПС остаётся в реанимации
В Ставрополе сносят цветочный павильон на улице Пушкина
Исчезнувших по дороге в школу ставропольских детей нашли