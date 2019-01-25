В Черкесске таксист катает пассажиров на спорткаре за 10 миллионов

СЕГОДНЯ 18:35 2019-01-25T18:38:10+03:00

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Жителей Черкесска заинтересовал удивительный таксист — на проспекте Ленина любопытные прохожие сфотографировали люксовый спорткар Mercedes с узнаваемой шашечкой. Снимок попал в соцсети и вызвал бурю эмоций у местных жителей.

На снимке легко узнать элитный двухместный спорткар Mercedes-AMG GT. Линейку запустили в 2014 году, и стоит такая машина в среднем около 10 миллионов рублей. Местные жители считают, что принадлежать машина может кому-то из правительства, здание которого находится в 100 метрах от стоянки.

Корреспондент «КП - Северный Кавказ» поговорил с местными жителями: они признались, что кататься на такси класса люкс им не приходилось. Люди предполагают, что шашечку на машину могли поставить просто ради шутки — не более. Но молодые ребята и девчонки признаются, что надежда ещё теплиться. Очень уж хочется покататься на спорткаре.

— Если бы у меня была такая машина, я бы иногда таксовал, — рассказал «КП» местный житель Аслан Алиханов. — Ради смеха, ради прикола. Любому было бы интересно и приятно прокатиться на спортивном «Мерсе». И с девушками красивыми легче было бы знакомиться.