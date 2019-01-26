На Ставрополье пенсионерка решила сыграть на бирже и пожалела

СЕГОДНЯ 09:59 2019-01-26T10:08:13+03:00

Оказалось, что у бабушки просто украли 100 тысяч рублей

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Бабушка из Железноводска решила попробовать сыграть на бирже, но потеряла 100 тысяч. Её обманули преступники.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю, старушке позвонила неизвестная женщина и предложила приумножить сбережения. Бабушку сманили «несметными богатствами» — она поверила и назвала мошеннице данные своего банковского счёта.

Первое время представившаяся брокером девушка даже звонила бабушке, убеждая, что скоро перечислит ей проценты от прибыли, но скоро исчезла. Тогда доверчивая пенсионерка обратилась в полицию.

Правоохранители узнали, что мошенники звонили из Тверской области. Их пытаются найти и задержать.