Стали известны подробности нападения на экипаж ДПС в Нальчике

СЕГОДНЯ 10:37 2019-01-26T10:38:46+03:00

Налёт на стражей порядка готовили заранее, но его мотивы до сих пор неизвестны

Изменить размер текста: A A

Следователи раскрыли подробности вооружённого нападения на экипаж ДПС в Нальчике. Налётчиками оказались четверо жителей соседней Ингушетии. Они явно заранее готовились к преступлению, но их мотивы до сих пор непонятны.

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» источник в силовых структурах региона, нападавшие попытались скрыть свои личности. Документов при них не было, в сумке нашли ножи и балаклавы. Молодые люди явно собирались совершить преступление. Но зачем они полезли с ножами на полицейских — неизвестно.

Инцидент случился вечером 24 января. Наряд ДПС из 3 человек остановился на перекрёстке улиц Идарова и Суворова. Стражи порядка занимались рутинным делом — останавливали нарушителей, проверяли документы. На занятых очередной машиной полицейских вдруг напали четверо прохожих с ножами.

К счастью, патрульные успели среагировать и расчехлить табельное оружие. Двоих налётчиков застрелили на месте, ещё двоих ранили. Позже, они скончались в больнице.

Повреждения в попавшей на видео схватке получил и один из стражей порядка. Его ранили в грудь, но врачи смогли спасти жизнь пострадавшего. В стабильно тяжёлом состоянии он находится в Республиканской клинической больнице.

Следователи продолжают работу. Их главной целью остаётся раскрытие мотивов дерзкого нападения. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Нальчике четверо налётчиков с ножами напали на экипаж ДПС

Двоих преступников застрелили на месте, ещё двое доставлены в больницу (подробности, видео).