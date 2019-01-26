В КЧР спасли туристов, уехавших в бурю кататься на снегоходах

СЕГОДНЯ 11:43 2019-01-26T11:44:01+03:00

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Спасатели Карачаево-Черкесии нашли двух пропавших туристов, уехавших в бурю на снегоходах. Меицинская помощь им не потребовалась.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по республике, в четверг приезжие решили покататься на снегоходах не обратив внимания на прогроз погоды. Они попали в переделку — через несколько часов началась метель. Помнивший об отъезде мужчин сторож обратился к спасателям.

Их нашли через сутки в охотничьем домике. К счастью, в метель, им удалось найти и укрыться в избушке и спастись от обморожения. Бензин в снегоходах закончился — поэтому вернуться обратно туисты не смогли.

Предусмотрительные спасатели взяли с собой топливо, и помогли спасённым добраться до ближайшего населённого пункта. Со здоровьем экстремалов всё в порядке.