Ставропольские пранкеры привели коня и бородатую женщину в торговый центр
По торговому центру в Ставрополе разгуливали бородатая женщина и человек-конь. Забавный розыгрыш устроили местные пранкеры.
Видео стало вирусным в местных соцсетях. Ещё бы: не каждый день в по городу разгуливает мужчина с бородой и в женском халатике и человек в маске коня. Смешной ролик пользователям понравился, пусть некоторые и обвиняли авторов в непроходимой глупости.
Пранкеры не стремились поднять острые социальные темы или проверить людей — единственной целью розыгрыша стало рассмешить публику и привлечь внимание. Здесь авторов ждал тотальный успех. Продавцы, покупатели, красивые девушки — поднять настроение удалось всем, за исключением, разве что, сильно смутившихся охранников супермаркета. С конём и бородатой красавицей фотографировались и благодарили на смелую и смешную шутку.
Пранк с конём и бородатой женщиной в супермаркете Ставрополя.
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