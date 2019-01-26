2019-01-26T13:08:52+03:00
Общество

Ставропольские пранкеры привели коня и бородатую женщину в торговый центр

На видео забавный розыгрыш сняли сами авторы
Андрей ЗОБОВ
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Фото: кадр видеоФото: кадр видео
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По торговому центру в Ставрополе разгуливали бородатая женщина и человек-конь. Забавный розыгрыш устроили местные пранкеры.

Видео стало вирусным в местных соцсетях. Ещё бы: не каждый день в по городу разгуливает мужчина с бородой и в женском халатике и человек в маске коня. Смешной ролик пользователям понравился, пусть некоторые и обвиняли авторов в непроходимой глупости.

Пранкеры не стремились поднять острые социальные темы или проверить людей — единственной целью розыгрыша стало рассмешить публику и привлечь внимание. Здесь авторов ждал тотальный успех. Продавцы, покупатели, красивые девушки — поднять настроение удалось всем, за исключением, разве что, сильно смутившихся охранников супермаркета. С конём и бородатой красавицей фотографировались и благодарили на смелую и смешную шутку.

Пранк с конём и бородатой женщиной в супермаркете Ставрополя.

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