В Ставрополе затопило дорогу из-за прорыва трубопровода
В Ставрополе после прорыва трубопровода вода фонтаном хлещет на проезджую часть. Видео коммунальной аварии разместили в сети очевидцы.
— В Ставрополе произошёл прорыв трубы теплотрассы. Кипяток хлещет прямо на проезжую часть в районе переулка Прикумского. ЧП произошло в переулке Прикумском, что в районе выезда на Чапаевку, — сообщают очевидцы в соцсетях.
Однако внимательные пользователи заметили, что прорвана не теплотрасса, а трубопровод. Тем временем фонтан воды продолжает заливает машины и проезжую часть.
Местные жители в комментариях вспомнили, что около месяца назад здесь проходили ремонтные работы.
— Там же ремонтники месяц торчали, что то пошло не так. Делали, делали, да не сделали, — пишут в соцсетях.
На место происшествия уже выехала бригада ремонтников.
Прорыв трубопровода в Ставрополе.
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