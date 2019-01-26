В Ставрополе затопило дорогу из-за прорыва трубопровода

СЕГОДНЯ 13:47 2019-01-26T13:47:25+03:00

Очевидцы сообщили о коммунальной аварии в районе Прикумского переулка

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В Ставрополе после прорыва трубопровода вода фонтаном хлещет на проезджую часть. Видео коммунальной аварии разместили в сети очевидцы.

— В Ставрополе произошёл прорыв трубы теплотрассы. Кипяток хлещет прямо на проезжую часть в районе переулка Прикумского. ЧП произошло в переулке Прикумском, что в районе выезда на Чапаевку, — сообщают очевидцы в соцсетях.

Однако внимательные пользователи заметили, что прорвана не теплотрасса, а трубопровод. Тем временем фонтан воды продолжает заливает машины и проезжую часть.

Местные жители в комментариях вспомнили, что около месяца назад здесь проходили ремонтные работы.

— Там же ремонтники месяц торчали, что то пошло не так. Делали, делали, да не сделали, — пишут в соцсетях.

На место происшествия уже выехала бригада ремонтников.