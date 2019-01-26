2019-01-26T13:47:25+03:00
Происшествия

В Ставрополе затопило дорогу из-за прорыва трубопровода

Очевидцы сообщили о коммунальной аварии в районе Прикумского переулка
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе после прорыва трубопровода вода фонтаном хлещет на проезджую часть. Видео коммунальной аварии разместили в сети очевидцы.

— В Ставрополе произошёл прорыв трубы теплотрассы. Кипяток хлещет прямо на проезжую часть в районе переулка Прикумского. ЧП произошло в переулке Прикумском, что в районе выезда на Чапаевку, — сообщают очевидцы в соцсетях.

Однако внимательные пользователи заметили, что прорвана не теплотрасса, а трубопровод. Тем временем фонтан воды продолжает заливает машины и проезжую часть.

Местные жители в комментариях вспомнили, что около месяца назад здесь проходили ремонтные работы.

— Там же ремонтники месяц торчали, что то пошло не так. Делали, делали, да не сделали, — пишут в соцсетях.

На место происшествия уже выехала бригада ремонтников.

Прорыв трубопровода в Ставрополе.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ставропольские пранкеры привели коня и бородатую женщину в торговый центр
В КЧР спасли туристов, уехавших в бурю кататься на снегоходах
Стали известны подробности нападения на экипаж ДПС в Нальчике
На Ставрополье пенсионерка решила сыграть на бирже и пожалела
В Черкесске таксист катает пассажиров на спорткаре за 10 миллионов
В Ессентуках выбрали лучшего педагога 2019 года
В Чечне завели дело за размещение в сети "пособия" для самоубийц
Ставропольцев ждут теплые, но ветреные выходные
Казначеи из Дагестана обогатились на 600 тысяч и стали подсудимыми
На Ставрополье нашли несколько десятков нелегалов, предположительно, из Вьетнама
Дагестанский чиновник раздал земли на 780 тысяч
Для нового детсада в Ессентуках жители предложили более 50 вариантов названий
Не сауна, а бордель: в столице Карачаево-Черкесии арестовали проституток после особого рейда
Работы мастеров «Третьего Рима» представили на выставке дизайнеров
Из-за неопытного студента в Ставрополе столкнулись две "Гранты"
В КЧР двое мужчин пропали во время катания на снегоходах в горах
Умер последний налётчик, атаковавший сотрудников ДПС в Нальчике
На Ставрополье экс-инспектора ФСИН признали виновным во взяточничестве
Раненый в Нальчике сотрудник ДПС остаётся в реанимации
В Ставрополе сносят цветочный павильон на улице Пушкина
Исчезнувших по дороге в школу ставропольских детей нашли