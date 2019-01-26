2019-01-26T16:04:16+03:00
Происшествия

В Ставрополе человек чуть не сгорел в дачном посёлке

ЧП произошло ночью в дачном товариществе «Вольница»
Андрей ЗОБОВ
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Фото: ГУ МЧС по СКФото: ГУ МЧС по СК
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В Ставрополе во время пожара в дачном посёлке чуть не сгорел человек. Пострадавший получил ожоги, но сумел спастись.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю, ЧП произошло около поливины пятого утра. В экстренные службы поступило сообщение о возгорании в дачном товариществе «Вольница», на улице Малиновая, 149.

Пожар удалось потушить. Причины и ущерб устанавливают специалисты. Площадь возгорания — 30 метров.

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