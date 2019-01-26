В Кабардино-Балкарии танец бабушки с десятком кавалеров попал на видео
Пользователей социальных сетей тронул ролик, на котором старушка танцует с добрым десятком кавалеров на свадьбе.
Видео несколько дней назад появилось в социальных сетях и набрало удивительную популярность — растроганные люди с радостью репостят ролик и благодарят авторов видео за тёплые чувства. Трепетное уважение к старшим всегда было отличительной чертой жителей Кавказа, но каждый раз проявления такого благородства не остаются незамеченными.
В комментариях очень много лестных отзывов. Одни отмечают потрясающее здоровье бабушки, которая без труда исполняет женскую партию танца, другие рассыпаются в комплиментах жениху и его друзьям.
— Настоящие мужчины! Как же бабушке, наверное, было приятно такое внимание на свадьбе! Спасибо вам большое и счастья в семейной жизни, — не скупился на эмоции один из пользователей.
— В этом видео идеально всё: и танец, и жених,и поддержка и, конечно, бабушка, — резюмировали в комментариях.
Танец старушки с десятком кавалеров на свадьбе в Кабардно-Балкарии.
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