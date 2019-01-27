2019-01-27T08:44:59+03:00
Происшествия

На Ставрополье пойман арестант, целый год прятавшийся от тюрьмы

Михаил ЮЖНЫЙ
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На Ставрополье пойман беглый арестант, год укрывавшийся от тюремного заключения.

Мужчина был осуждён за кражу и должен был прибыть в колонию для отбывания наказания. Как сообщили в пресс-службе краевого полицейского главка, в 2017 году этого человека по решению суда приговорили к году колонии-поселения за кражу.

Однако по неизвестной причине он не явился к месту отбывания наказания и его объявили в федеральный розыск. Задержали осуждённого в селе Величаевском.

Как выяснилось, всё это время осужденный незаконно прятался на территории Ростовской области. В скором времени беглеца передадут инициаторам розыска.

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