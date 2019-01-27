Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта
Движение всех видов транспорта разрешено по Военно-Грузинской дороге, единственной, связывающей Россию с Грузией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.
- Военно-Грузинская дорога с 22:00 открыта без ограничений, - говорится в сообщении экстренного ведомства республики. - Для всех видов транспорта.
Ранее сообщалось, что 25 января с 20:30 она закрыта для продвижения большегрузов из-за сильной метели в Грузии. Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и еще одну страну - Армению.
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