2019-01-27T10:34:30+03:00
Происшествия

Житель Невинномысска из мести разбил автомобиль знакомого

Михаил ЮЖНЫЙ
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В полицию Невинномысска обратился местный житель с заявлением о повреждении его имущества. Со слов гражданина, он припарковал автомобиль в одном из дворов многоквартирного дома, а когда вернулся, то обнаружил его поврежденным.

Мужчине был причинен ущерб на сумму около сорока тысяч рублей. Участник противоправного деяния был установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался 29-летний ранее судимый местный житель, который признался, что разбил стекла автомобиля из-за личных неприязненных отношений с хозяином машины.

Против хулигана заведено дело по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, с причинением значительного ущерба). Мужчина остален на свободе под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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