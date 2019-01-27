Ставрополец похитил у друга ружье для страйкбола и 20 тысяч рублей
Молодой житель Кочубеевского района Ставропольского края в течение нескольких месяцев, приходя в гости к другу, систематически похищал его деньги. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД Российской Федерации.
Заметив пропажу мужчина обратился в полицию. Та нашла виновного в похищении денег. Добычей злоумышленника стало автоматическое оружие, предназначенное для игры в страйкбол. Общая сумма причинённого ущерба составила более 20 тысяч рублей. Задержанный ставрополец признался в содеянном и рассказал, что все украденные деньги потратил на личные нужды.
Против 28-летнего жителя Ставрополья по факту кражи возбудили уголовное дело. Идет расследование преступления.
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