Из Сирии в Дагестан вернулся батальон военной полиции

СЕГОДНЯ 14:18 2019-01-27T14:18:51+03:00

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Батальон военной полиции Южного военного округа (ЮВО) в составе около 300 человек, который выполнял задачи в Сирии, вернулся к месту постоянной дислокации в Дагестан. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

- Домой вернулись около 300 военнослужащих ЮВО после успешного выполнения специальных задач на территории Сирии. Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации они были доставлены на аэродром Моздок в Северной Осетии, а оттуда направились в Дагестан, - сказал он СМИ.

Военные полицейские выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывали сопровождение гуманитарных колонн и безопасность при проведении гуманитарных акций.