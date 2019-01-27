В Дагестане при взрыве газа пострадал один человек

СЕГОДНЯ 16:56 2019-01-27T16:56:19+03:00

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Хлопок газа произошел накануне в дагестанском городе Избербаше. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

- По адресу улица Новая Загородная, дом 41а в частном одноэтажном доме случился хлопок газовоздушной смеси, возгорания не возникло, - уточнили в ведомстве. - Дом также повреждений не получил, оказались лишь выбиты стекла.

В результате ЧП пострадал один человек, на "скорой" его срочно госпитализировали в ожоговое отделение больницы Избербаша, после чего перевели в ожоговое отделение больницы в Махачкалы В ликвидации последствий от ГУ МЧС по Дагестану участвовали три человека и специальная техника.