В Железноводске водитель снес фонарный столб и каменную лестницу
Администрация Железновдска подсчитает ущерб, который местный водитель нанёс благоустройству одной из здравниц города-курорта, и собирается предложить лихачу оплатить его добровольно.
Как выяснилось, 27 января рано утром водитель чёрного внедорожника устроил заезд недалеко от самого входа в городской Курортный парк. Мужчина не справился с управлением джипом и снёс фонарный столб.
Кроме того, лихач на автомобиле сломал бетонные перекрытия каменной лестницы на улице Чайковского, которую только лишь недавно отремонтировали. По сообщению администрации города-курорта, имя виновника уже установлено. Сам он найден полицией.
В начале недели, как сообщают в администрации города, ему предложат оплатить нанесённый ущерб добровольно. В случае отказа планить с ним разберутся власти Железноводска через суд.
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