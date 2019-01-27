В Железноводске водитель снес фонарный столб и каменную лестницу

СЕГОДНЯ 18:00 2019-01-27T18:00:09+03:00

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Администрация Железновдска подсчитает ущерб, который местный водитель нанёс благоустройству одной из здравниц города-курорта, и собирается предложить лихачу оплатить его добровольно.

Как выяснилось, 27 января рано утром водитель чёрного внедорожника устроил заезд недалеко от самого входа в городской Курортный парк. Мужчина не справился с управлением джипом и снёс фонарный столб.

Кроме того, лихач на автомобиле сломал бетонные перекрытия каменной лестницы на улице Чайковского, которую только лишь недавно отремонтировали. По сообщению администрации города-курорта, имя виновника уже установлено. Сам он найден полицией.

В начале недели, как сообщают в администрации города, ему предложат оплатить нанесённый ущерб добровольно. В случае отказа планить с ним разберутся власти Железноводска через суд.