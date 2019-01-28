Три человека погибли при падении автомобиля в пропасть в Чечне

СЕГОДНЯ 08:37 2019-01-28T10:29:05+03:00

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Три человека погибли при падении легкового автомобиля в 80-метровую пропасть в горах Чечни. Об этом сообщили в экстренных службах республики.

- Погибли три человека, водитель и два пассажира. Детей среди них нет. Проводится операция по подъему тел погибших, - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, ЧП произошло на трассе "Шатой - Итум-Кали" между селами Нихалой и Вашиндарой. Выжить не удалось никому. Спасатели спускаются к упавшему автомобилю с помощью альпинистского снаряжения.

Выясняется причина падения автомобиля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.